У Ивана Игнатьева умерла мама. «Рубин» выразил соболезнования

Пресс-служба казанского «Рубина» выразила соболезнования Ивану Игнатьеву в связи со смертью матери.
Вот, что сказано в сообщении:
«В семье нападающего нашей команды Ивана Игнатьева случилось горе. У него умерла мама.
Футбольный клуб «Рубин» выражает глубокие соболезнования Ивану и его близким. Иван, мы с тобой...»
В семье нападающего нашей команды Ивана Игнатьева случилось горе. У него умерла мама.— «Рубин» Казань (@fcrk) March 17, 2021
Футбольный клуб «Рубин» выражает глубокие соболезнования Ивану и его близким. Иван, мы с тобой... pic.twitter.com/XbCOQdg3Gf
19 марта казанская команда на своем поле встретится с «Химками» в 23-м туре чемпионата России.
22-летний Игнатьев в нынешнем сезоне забил два мяча и сделал одну результативную передачу в 14 матчах РПЛ.
источник: ФК «Рубин»