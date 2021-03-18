Леонид Слуцкий: В «Химках» есть суперлидеры и в атаке, и в обороне

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России с подмосковными «Химками».

— Да, они не проигрывают девять матчей. За этот промежуток времени – лучший результат в РПЛ. Команда очень организованная. Есть суперлидеры и в атакующей группе, и в линии обороны. Поэтому нас ждет очень тяжелый, напряженный и важный поединок, — приводит слова Леонида Викторовича официальный сайт казанской команды.

Отметим, что казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице с 37 очками, у подопечных Игоря Черевченко 32 очка в 22 матчах и десятое место.