Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 19 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.
По ее итогам были сформированы следующие пары:
«Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия);
«Порту» (Португалия) – «Челси» (Англия);
«Бавария» (Германия) – «Пари Сен-Жермен» (Франция);
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Ливерпуль» (Англия).
При этом стали известны возможные пары на стадии полуфиналов:
«Бавария» / «ПСЖ» – «Манчестер Сити» / «Боруссия Д»;
«Реал» / «Ливерпуль» – «Порту» / «Челси».
Первые матчи 1/4 финала запланированы на 6 и 7 апреля, а ответные – на 13 и 14 апреля. Действующим победителем турнира является «Бавария».