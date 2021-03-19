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19 марта 20:57
автор: Александр Шульгин

«Рубин» в Казани проиграл «Химкам»

В матче 23-го тура РПЛ казанский «Рубин» на своем поле уступил подмосковным «Химкам» со счетом 1:3.

Уже к 28-й минуте гости вели с разницей в два мяча: сначала Резиуан Мирзов на 20-й минуте реализовал пенальти, а спустя восемь минут точный удар удался Павлу Могилевецу.

Еще до перерыва хозяева один мяч отыграли - на 42-й минуте отличился Джордже Деспотович.

Во втором тайме на 75-й минуте Илья Кухарчук мощным ударом под перекладину установил окончательный результат.

После этой победы «Химки» набрали 35 очков и поднялись на девятое место. Казанцы остались восьмыми.

В следующем туре казанцы 3 апреля примут на своем стадионе «Сочи». Химчане поедут в гости к лидеру чемпионата, «Зениту», 5 числа.

Чемпионат России (РПЛ)

23-й тур

«Рубин» (Казань) – «Химки» (Московская область) – 1:2 (1:2)

Голы: Деспотович, 42 – Мирзов, 20 (с пенальти), Могилевец, 28

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Абильдгор, Самошников, Костюков, Шатов (Мусаев, 80), Макаров (Бакаев С., 71), Кварацхелия, Деспотович.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Могилевец (Кухарчук, 71), Глушаков (Камышев, 56), Мирзов (Глушенков, 90), Боженов, Конате (Себаи, 90).

Предупреждения: Деспотович, 20; Зотов, 45; Кварацхелия, 53, Бакаев, 87 – Дагерстоль, 64, Могилевец, 65; Тихий, 79.

19 марта. Казань. Стадион «Центральный».

источник: «Советский спорт»
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