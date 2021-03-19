«Рубин» в Казани проиграл «Химкам»

Уже к 28-й минуте гости вели с разницей в два мяча: сначала Резиуан Мирзов на 20-й минуте реализовал пенальти, а спустя восемь минут точный удар удался Павлу Могилевецу.

Еще до перерыва хозяева один мяч отыграли - на 42-й минуте отличился Джордже Деспотович.

Во втором тайме на 75-й минуте Илья Кухарчук мощным ударом под перекладину установил окончательный результат.

После этой победы «Химки» набрали 35 очков и поднялись на девятое место. Казанцы остались восьмыми.

В следующем туре казанцы 3 апреля примут на своем стадионе «Сочи». Химчане поедут в гости к лидеру чемпионата, «Зениту», 5 числа.