Властимил Петржела: Сборная России точно не проиграет Словакии – как минимум будет ничья

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы сборной России в матче квалификации к чемпионату мира 2022 года с командой Словакии.

Встреча между коллективами состоится 30 марта в 21:45 мск.

– Сборная России сильнее словацкой. Смогу ли они обыграть Словакию на ее поле? Россия точно не проиграет – как минимум для нее будет ничья. Практически уверен, что так будет. В предыдущих матчах лично меня словаки ничем не удивили, – цитирует Петржелу «Матч ТВ».

После двух туров подопечные Станислава Черчесова набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице группы H. Ранее российская команда одержала выездную победу над Мальтой (3:1), а также победила Словению (2:1) в Сочи.