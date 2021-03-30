Региональный оргкомитет в Петербурге 31 марта примет решение о заполняемости стадиона на ЧЕ-2020

Региональный оргкомитет по подготовке к чемпионаты Европы после заседания 31 марта должен объявить о количестве зрителей, которое будет допущено на матчи турнира, проходящие Санкт-Петербурге.

«Завтра в Санкт-Петербурге пройдет заседание регионального оргкомитета, который обсудит общие вопросы подготовки и другие аспекты турнира. Один из них - вопрос вместимости», - цитирует пресс-службу оргкомитета ТАСС.

Напомним, что ЕВРО-2020 примут 12 городов Европы. В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа, в двух из которых примет участие сборная России, а также один из четвертьфиналов.