УЕФА рассматривает вопрос увеличения заявки сборных команд на ЕВРО-2020

УЕФА может увеличить число футболистов, которых смогут использовать сборные команды на ЕВРО-2020. Об этом сообщает новостное агентство AFP.

После того, как главные тренеры сборных Италии, Бельгии и Франции подняли в СМИ вопрос расширенной заявки на турнир, AFP обратилось в УЕФА по этому вопросу и получило следующий ответ: «УЕФА рассматривает этот вопрос, решение еще не принято».

Напомним, что накануне организация из-за пандемии коронавируса уже ввела правило пяти замен на ЕВРО-2020.

Сам чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 22 июля 2021 года в 12 городах Старого Света.