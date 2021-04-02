Анзор Кавазашвили: Класс сборной России приближается к уровню крепких европейских середняков

«Наша команда на сегодняшней день выглядит зрело и хорошо. Класс коллектива Станислава Черчесова постепенно приближается к уровню некоторых европейских команд. Речь, конечно, не о ведущих сборных, вроде испанской или итальянской, а о крепких середняках. Но все же мне видны моменты, в которых мы еще уступаем даже середнякам.

В первую очередь мы отстаем в индивидуальной подготовке футболистов. Очень много брака при работе с мячом. Да и тактические ошибки случаются. У наших игроков есть силы и желание перебегать соперника, но для достижения положительного результата этого не всегда оказывается достаточно даже во встречах с посредственными соперниками», - заявил Кавазашвили «МК-Спорт».

Анзор Кавазашвили / Автор: Советский спорт

Напомним, команда Станислава Черчесова в трех отборочных матчах чемпионата мира 2022 года набрала шесть очков, обыграв сборные Мальты (3:1) и Словении (2:1) и уступив Словакии (1:2).

После трех туров россияне занимают второе место в своей группе, уступая по дополнительным показателям Хорватии.