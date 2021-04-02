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Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 52' Бристоль Сити 0 Сток Сити 1 П1 11.0 Х 4.70 П2 1.33
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 48' Кардифф Сити 0 Ноттингем Форе 1 П1 6.10 Х 3.80 П2 1.60
Англия - Первая лига 2-й тайм, 48' Ипсвич Таун 2 Бристоль Ровер 1 П1 1.30 Х 4.90 П2 10.0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 48' Флитвуд Таун 0 Питерборо Юнай 0 П1 4.10 Х 2.33 П2 2.60
Англия - Первая лига 2-й тайм, 47' Нортгемптон Та 1 Шрусбери Таун 0 П1 1.37 Х 4.10 П2 9.60
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Англия - Первая лига 2-й тайм, 47' Портсмут 2 Рочдейл 0 П1 1.01 Х 20.0 П2 29.0
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Англия - Первая лига перерыв Сандерленд 1 Оксфорд Юнайте 1 П1 2.00 Х 2.75 П2 5.00
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 38' Ковильян 0 Академика 0
Италия - Серия B 1-й тайм, 9' Фрозиноне 0 Реджана 0 П1 1.75 Х 3.80 П2 4.50
Италия - Серия B 1-й тайм, 7' Пескара 0 Пиза 0 П1 2.95 Х 3.20 П2 2.60
Нидерланды - Первый дивизион 19:00 Гоу Эхед Иглс 0 Рода 0 П1 2.22 Х 3.20 П2 3.20
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.95 Х 3.90 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 19:30 Барнсли 0 Рединг 0 П1 2.37 Х 3.10 П2 3.40
Италия - Серия B 20:00 Венеция 0 Реджина 0 П1 2.17 Х 3.00 П2 4.00
Италия - Серия B 20:00 Виченца 0 Читтаделла 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.75
Италия - Серия B 20:00 Брешия 0 Порденоне 0 П1 2.23 Х 3.00 П2 3.70
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Италия - Серия B 20:00 Лечче 0 Салернитана 0 П1 1.76 Х 3.40 П2 5.40
Италия - Серия B 20:00 Кьево 0 СПАЛ 0 П1 2.02 Х 3.30 П2 4.00
Анзор Кавазашвили: Класс сборной России приближается к уровню крепких европейских середняков
02 апреля 17:58
автор: Александр Шульгин
автор фото: Советский спорт / Анзор Кавазашвили

Анзор Кавазашвили: Класс сборной России приближается к уровню крепких европейских середняков

Полуфиналист чемпионата Европы 1968 года Анзор Кавазашвили отметил сильные и слабые стороны сборной России по футболу в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года.

«Наша команда на сегодняшней день выглядит зрело и хорошо. Класс коллектива Станислава Черчесова постепенно приближается к уровню некоторых европейских команд. Речь, конечно, не о ведущих сборных, вроде испанской или итальянской, а о крепких середняках. Но все же мне видны моменты, в которых мы еще уступаем даже середнякам.

В первую очередь мы отстаем в индивидуальной подготовке футболистов. Очень много брака при работе с мячом. Да и тактические ошибки случаются. У наших игроков есть силы и желание перебегать соперника, но для достижения положительного результата этого не всегда оказывается достаточно даже во встречах с посредственными соперниками», - заявил Кавазашвили «МК-Спорт».

Анзор Кавазашвили / Автор: Советский спорт

Напомним, команда Станислава Черчесова в трех отборочных матчах чемпионата мира 2022 года набрала шесть очков, обыграв сборные Мальты (3:1) и Словении (2:1) и уступив Словакии (1:2).

После трех туров россияне занимают второе место в своей группе, уступая по дополнительным показателям Хорватии.

источник: МК-Спорт
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