Себаи – о предстоящем матче с «Зенитом»: Будем биться до конца

Форвард подмосковных «Химок» Сенин Себаи поделился ожиданиями от предстоящего матча против лидера чемпионата России.

— «Зенит» – это очень сильная команда, но мы готовы. Было важно обыграть «Рубин» в предыдущем туре – это придало нам уверенности перед встречей с лидером чемпионата. Знаем, что предстоит тяжелый матч, но мы готовы. Будем биться до конца, мы готовы побеждать, — передает слова нигерийского нападающего официальный сайт подмосковной команды.

Напомним, что команда Игоря Черевченко не проигрывает в последних десяти матчах чемпионата и занимает девятое место в турнирной таблице с 35 очками.