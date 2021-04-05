Мархель покинул пост главного тренера сборной Белоруссии

Пресс-служба Белорусской федерации футбола сообщила о том, что главный тренер национальной команды Михаил Мархель покинул свой пост.

По информации источника, контракт 54-летнего специалиста с белорусской сборной был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Отметим, что тренер принял решение уйти из сборной после разгромного поражения от команды Бельгии (0:8) в матче второго тура квалификации к чемпионату мира-2022.

Мархель возглавил сборную Белоруссии 20 июня 2019 года. При нем команда приняла участие в 19 матчах, одержала семь побед, три раза сыграла вничью и потерпела девять поражений.

В первом туре отбора к мировому первенству 2022 года в Катаре белорусы обыграли Эстонию со счетом 4:2. В той игре дубль оформил форвард «Локомотива» Виталий Лисакович.