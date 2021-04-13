«ПСЖ» подпишет Санчо, если Мбаппе откажется продлевать контракт с командой

Фланговый нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может стать игроком «Пари Сен-Жермен».

По информации The Athletic, парижский клуб готов подписать 21-летнего англичанина, если форвард команды Килиан Мбаппе не подпишет новое соглашение с французской командой.

Отметим, что нынешний контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 30 июня 2022 года. В случае неудачных переговоров, «ПСЖ» попытается продать игрока в летнее трансферное окно и на его место приобрести Санчо.

Санчо выступает за «Боруссию» с августа 2017 года. В общей сложности он принял участие в 130 матчах, забил 46 голов и отдал 60 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро.