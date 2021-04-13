Мэр Мюнхена: Мы не можем гарантировать, что в июне болельщики смогут посещать футбольные матчи

Мэр Мюнхена Дитер Рейтер не смог предоставить УЕФА гарантии о допуске болельщиков на стадион во время матчей первенства Европы.

«Если говорить с позиции сегодняшнего дня, то мы не может исключать вариант, при котором зрителям не будет разрешено посещать футбольные матчи в июне. Это связано со скоростью распространения коронавируса и существующими ограничениями в Баварии», - приводит слова Рейтера Reuters.

Ранее четыре города (Мюнхен, Рим, Дублин и Бильбао) не смогли предоставить данные о допустимом количестве болельщиков на трибунах во время проведения чемпионата Европы. Отмечается, что УЕФА ждет окончательного ответа от правительства городов до 19 апреля.

Напомним, что Евро-2020 пройдет в 12-ти городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первенство было перенесено с прошлого года из-за распространения коронавируса.