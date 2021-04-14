Главный тренер «Баварии» Флик: Нам не хватило последнего касания, чтобы пройти «ПСЖ»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал, чего не хватило его команде для выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

«Обычно моя команда очень умело действует в завершающей стадии атак, но сегодня не хватало последнего касания. Мы должны принять это поражение, пусть даже если надеялись на иной исход», - приводит слова специалиста УЕФА с ссылкой на Sky Germany.

Напомним, что в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» победила «ПСЖ» со счетом 1:0, но этого не хватило для выхода в полуфинал турнира, так как в Германии сильнее был французский клуб (3:2), который прошел дальше по правилу выездного гола.