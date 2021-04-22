Сандро Шварц: Я не обращаю внимания на СМИ, сосредоточен только на «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий об появившейся информации, что специалист может вернуться в Бундеслигу.

«Я на 100% сконцентрирован на «Динамо», мне доставляет большое удовольствие здесь находиться и работать с нашими игроками. Я полностью отдаюсь работе.

Что касается сплетен или разговоров в СМИ - это неотъемлемая часть футбола, на это я не обращаю внимания», - приводит слова Шварца с пресс-конференции перед матчем 27-го тура РПЛ с «Химками» «МК-Спорт».

24 апреля московские динамовцы примут дома подмосковный клуб, начало игры - в 19:00 (мск).

Немецкий тренер возглавляет бело-голубых с октября 2020 года. Ранее специалист в период 2014-2016 гг. работал в «Майнце».