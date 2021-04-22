Геннадий Орлов: Словацкие болельщики уже спрашивают, как достать билеты в Петербург

«Всё идёт к тому, что Санкт-Петербург действительно примет матчи чемпионата Европы, которые должны были пройти в Дублине. Я человек осведомлённый. Вопрос уже практически решён — на 99 процентов. Даже словацкие болельщики обращаются с вопросом, как достать билеты в Петербург. У нас будут поляки, словаки и шведы. Официально пока не объявляли, но завтра это сделают.

Санкт-Петербург с точки зрения безопасности уже всё прошёл и сейчас готовится к тому, что здесь будет. Наше поле выдержит нагрузку», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, ранее стало известно о том, что матчи чемпионата Европы, которые должны были пройти в ирландском Дублине, будут перенесены в другой город из-за невозможности допуска болельщиков на трибуны в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Позже в СМИ появилась информация о том, что одним из главных кандидатов на то, чтобы принять перенесенные встречи, является Санкт-Петербург.