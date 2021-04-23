Виктор Онопко: Было бы справедливее, если бы игры принял не только Петербург

«Наверное, было бы лучше и справедливее, если бы игры принял не только Петербург, но и Сочи, Москва, Краснодар… Знаю, что Санкт-Петербург справится с задачей. Стадион, отели — все на высшем уровне.

Давайте мы всех приезжих из Европы или даже Америки привьем вакциной «Спутник V». Они могут заранее приехать, чтобы сделать две прививки. Сейчас уже прививаются иностранные тренеры и специалисты в нашей стране. Будет специальный паспорт, который даст некоторое преимущество. И футбол посмотрят, и себя обезопасят, и города посмотрят», - заявил Онопко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в связи с тем, что в испанском Бильбао и ирландском Дублине невозможен допуск зрителей на трибуны из-за с тяжелой эпидемиологической ситуации, УЕФА принял решение о переносе игр Евро-2020 из этих городов в Севилью и Санкт-Петербург соответственно.

Таким образом, в российском городе пройдут семь встреч турнира вместо запланированных ранее четырех.