Леонид Слуцкий: Каждому овощу или фрукту своя грядка и свое время

«Я думаю, что этот игрок входит по всем основным футбольным характеристикам и метрикам в пятерку ярчайших игроков из топ-5 лиг Европы. Каждому овощу или фрукту своя грядка и свое время. Поэтому ты не можешь орла запихнуть в клетку для колибри.

Если человек действительно перерос уровень и действительно может быть конкурентоспособен на принципиально другом уровне футбола и принципиально в других лигах, то, с одной стороны, это должно быть сожаление, с другой стороны, это должна быть безумная гордость, что нам удалось подготовить человека, который, я очень надеюсь, будет сверхконкурентоспособен в ведущих командах Европы», — приводит слова тренера Tatarstan24.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Кварацхелией интересуется ряд ведущих клубов Европы.

В текущем сезоне Хвича провел 23 матча в РПЛ, в которых забил четыре мяча.