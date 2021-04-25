«Не дал бы судья красную - поднялся бы спартаковский визг». Червиченко - о дерби «Спартак» - ЦСКА

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об удалении полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ с красно-белыми.

«Мне показалось, что если бы у Соболева не было щитков, то кость захрустела бы на раз-два. В общем, ситуация неоднозначная. Но, поймите, сейчас недовольны фанаты ЦСКА, а не дал бы судья красную - вновь поднялся бы спартаковский визг до Антарктиды. Тут, видимо, из двух зол Кукуян выбирал меньшее и решил дать прямую красную Ахметову», - приводит слова Червиченко Sport24.ru.

После этого матча команда Доменико Тедеско занимает третье место, набрав 50 очков. У «Локомотива», который идет вторым, – 52. ЦСКА опустился на шестое место, оставшись с 46 очками. По дополнительным показателям команда Ивицы Олича уступает «Рубину» и «Сочи».