Клопп объяснил, почему Мане после матча «Ливерпуля» с «МЮ» не пожал ему руку

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с нападающим Садио Мане, который после матча 34-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» отказался пожать ему руку.

«Никаких проблем нет. Вчера на тренировке я поздновато решил выпустить в стартовом составе Диего Жоту. Обычно объясняю заранее свои решения, к чему ребята привыкли, а на этот раз просто не оказалось времени. Вот и все. Так что все в порядке», – цитирует Клоппа Goal со ссылкой на BBC Sport.

Добавим, что Мане начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 74-й минуте. После финального свистка Юрген Клопп пытался пожать ему руку, однако сенегалец прошел мимо, покачав головой.

«Ливерпуль», набрав 60 очков в 35 матчах, поднялся на пятое место в английской премьер-лиге, обогнав лондонский «Вест Хэм». «МЮ» гарантировал себе место в Лиге чемпионов, занимая вторую строчку с 70 очками.