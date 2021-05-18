Ребров отказался переходить из «Ференцвароша» в афинский АЕК

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров отклонил предложение афинского АЕКа.

Как сообщает «Метарейтинг Украина», ссылаясь на «Динамоманию», одной из причин прекращения переговоров стало требование венгерского клуба компенсации в размере одного миллиона евро за досрочный разрыв контракта.

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Ребров работает с «Ференцварошем» с августа 2018-го. Под его руководством команда трижды подряд выиграла чемпионат Венгрии, а осенью прошлого года впервые за 25 лет пробилась в групповой этап Лиги чемпионов.

АЕК, который в сезоне-2020/21 тренировали итальянец Массимо Каррера и испанец Маноло Хименес, занял четвертое место в чемпионате Греции.