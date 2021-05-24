«Ответ Витории меня удивил». Зарема рассказала о собеседовании с экс-тренером «Бенфики»

Бывший член совета директоров московского «Спартака» Зарема Салихова подтвердила переговоры с экс-тренером «Бенфики» Руем Виторией.

— Встреча с Руем происходила примерно через пару дней после проигрыша «Локомотиву» (0:2), нашему принципиальному сопернику в борьбе за второе место. Я спросила у кандидата его мнение о команде, о причинах проигрыша, попросила проанализировать тактические ошибки, но он ответил, что не смотрел игру, сказал, что она не записалась. Меня этот ответ удивил, так как за время полета из Лиссабона можно было посмотреть как минимум три игры, — цитирует Салихову «СЭ».

Напомним, в минувшем сезоне красно-белые, заняв второе место в РПЛ, пробились в Лигу чемпионов. Сейчас клуб ищет нового тренера, поскольку немец Доменико Тедеско отказался продлевать контракт, истекающий этим летом.