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Италия - Серия А 21:45 Олимпия Милан 0 Умана Рейер 0
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Альбасете 0 П1 2.03 Х 3.30 П2 4.00
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 УД Логроньес 0 П1 1.45 Х 4.40 П2 7.70
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Испания - Сегунда 22:00 Кастельон 0 Райо Вальекано 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 1.96
24 мая 12:28
автор: Артем Спиридонов

«Ответ Витории меня удивил». Зарема рассказала о собеседовании с экс-тренером «Бенфики»

Ранее Салихова заявила, что португалец не является достойным кандидатом на должность наставника красно-белых.

Бывший член совета директоров московского «Спартака» Зарема Салихова подтвердила переговоры с экс-тренером «Бенфики» Руем Виторией.

— Встреча с Руем происходила примерно через пару дней после проигрыша «Локомотиву» (0:2), нашему принципиальному сопернику в борьбе за второе место. Я спросила у кандидата его мнение о команде, о причинах проигрыша, попросила проанализировать тактические ошибки, но он ответил, что не смотрел игру, сказал, что она не записалась. Меня этот ответ удивил, так как за время полета из Лиссабона можно было посмотреть как минимум три игры, — цитирует Салихову «СЭ».

Напомним, в минувшем сезоне красно-белые, заняв второе место в РПЛ, пробились в Лигу чемпионов. Сейчас клуб ищет нового тренера, поскольку немец Доменико Тедеско отказался продлевать контракт, истекающий этим летом.

источник: «Спорт-Экспресс»
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