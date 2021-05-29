«Челси» во второй раз стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити»

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил лондонскому «Челси» с результатом 0:1.

На 42-й минуте отличился Кай Хаверц, реализовав выход один на один после передачи Мейсона Маунта. Немец обыграл бразильского вратаря Эдерсона и направил мяч в пустые ворота.

Ранее 21-летний полузащитник не забивал в Лиге чемпионов, сыграв три встречи за «Байер» в сезоне-2016/17, а также проведя 11 игр за «Челси» по ходу нынешнего розыгрыша.

Во втором тайме «Манчестер Сити» из-за травмы потерял своего лидера и капитана Кевина Де Брюйне. Полузащитник сборной Бельгии получил повреждение в столкновении с защитником лондонцев Антонио Рюдигером и не смог продолжить игру. Его заменил бразильский форвард Габриэл Жезус.

Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту.