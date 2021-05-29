«Челси» во второй раз стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити»

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил лондонскому «Челси» с результатом 0:1.
На 42-й минуте отличился Кай Хаверц, реализовав выход один на один после передачи Мейсона Маунта. Немец обыграл бразильского вратаря Эдерсона и направил мяч в пустые ворота.
Ранее 21-летний полузащитник не забивал в Лиге чемпионов, сыграв три встречи за «Байер» в сезоне-2016/17, а также проведя 11 игр за «Челси» по ходу нынешнего розыгрыша.
Во втором тайме «Манчестер Сити» из-за травмы потерял своего лидера и капитана Кевина Де Брюйне. Полузащитник сборной Бельгии получил повреждение в столкновении с защитником лондонцев Антонио Рюдигером и не смог продолжить игру. Его заменил бразильский форвард Габриэл Жезус.
Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту.
«Сити» ранее никогда не играл в финалах Лиги чемпионов.
«Челси» во второй раз в истории стал сильнейшим клубом Европы. В финале сезона-2011/12 лондонцы одолели в Мюнхене «Баварию» по итогам серии пенальти – 4:3 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.
Лига чемпионов
Финал
«Манчестер Сити» (Англия) – «Челси» (Лондон, Англия) – 0:1 (0:1)
Гол: Хаверц, 42.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Зинченко, Бернарду Силва (Фернандиньо, 64), Гюндоган, Фоден, Де Брюйне (Габриэл Жезус, 60), Марез, Стерлинг (Агуэро, 77).
«Челси»: Э.Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Тьяго Силва (Кристенсен, 39), Рюдигер, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Хаверц, Маунт (Ковачич, 80), Вернер (Пулишич, 66).
Предупреждения: Гюндоган, 35, Габриэл Жезус, 88.
Судья: Матеу Лаос (Испания)
Порту. «Драгау»