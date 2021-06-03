Комитет по этике РФС подтвердил наказание «Спартака» за некорректное высказывание в адрес ЦСКА

Комитет по этике РФС опубликовал итоги заседания, на котором московскому «Спартаку» было вынесено замечание и выписан штраф в размере 60 000 рублей.

Напомним, что после игры 27-го тура российской премьер-лиги «Спартак»- ЦСКА в адрес армейцев были опубликованы два твита: «Привет, конюшня, как дела?» и ролик с фразой, которую цензурно перевели в армейском клубе как «вы отстой».

Отметим, что глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что между красно-белыми и ЦСКА вышло недопонимание.