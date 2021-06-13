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13 июня 14:58
автор: Иван Сергеев

Андрей Червиченко: По каким критериям Шунин основной вратарь сборной?

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко выражает недоумение, почему голкипер «Динамо» Антон Шунин стал первым номером национальной команды

- Шунин опять не выручил, о чем мы с вами не раз говорили. Нет в его игре надежности.

- Обыкновенный средний вратарь. Будет лететь мяч рядом – отобьет, когда нужно выручить, проявить какой-то вратарский героизм, у Шунина это не получается.

При втором голе положил мяч аккуратно на ногу сопернику, третий – в ближний запустил. Не понимаю, по каким критериям Шунин основной вратарь сборной? Вратарь команды, которая заняла седьмое место в нашем чемпионате. И не сказать, чтоб Шунин в «Динамо» какие-то чудеса творил. Критерий, возможно, один – Черчесов с ним когда-то работал.

источник: «Советский спорт»
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