Андрей Червиченко: По каким критериям Шунин основной вратарь сборной?

- Шунин опять не выручил, о чем мы с вами не раз говорили. Нет в его игре надежности.

- Обыкновенный средний вратарь. Будет лететь мяч рядом – отобьет, когда нужно выручить, проявить какой-то вратарский героизм, у Шунина это не получается.

При втором голе положил мяч аккуратно на ногу сопернику, третий – в ближний запустил. Не понимаю, по каким критериям Шунин основной вратарь сборной? Вратарь команды, которая заняла седьмое место в нашем чемпионате. И не сказать, чтоб Шунин в «Динамо» какие-то чудеса творил. Критерий, возможно, один – Черчесов с ним когда-то работал.