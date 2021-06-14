Витория рассказал о своих помощниках в «Спартаке»

Новый наставник «Спартака» Руй Витория рассказал о специалистах, которые войдут в тренерский штаб команды.

«У меня будут два ассистента и тренер вратарей, а также остается Владимир Чепзанович, о котором я уже сказал. Я давно знаю тех, кто прилетел со мной из Португалии; у нас сплоченная команда.

Мой штаб умеет оптимально выстраивать процесс подготовки, исходя из физиологии и анализа данных. В частности, знаем, как работать в плотном графике, когда матчи проводятся «в английском стиле» - через два дня на третий», - приводит слова португальца пресс-служба клуба.

Напомним, что Витория сменил на посту главного тренера Доменико Тедеско, который в прошедшем сезоне привел «Спартак» ко второму месту в чемпионате России, что дает право команде выступить в квалификации следующего розыгрыша Лиги чемпионов.