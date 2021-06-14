«Наша команда не сильна какими-то личностями». Быстров - о сборной России

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Финляндии на чемпионате Европы-2020.

«Наша команда не сильна какими-то личностями. У нас нет таких футболистов, которые играли за голландцев против Украины. У нас есть команда. Как эту команду выстроить, чтобы все были в хорошем состоянии, - вот проблема.

Даже несмотря на состояние свое, каждый может выйти на поле и отдать все, выжать из себя 100-200%, пусть хоть 20 минут сыграет. Здесь обязательно надо забить быстрый гол финнам», - приводит слова Быстрова RT, ссылаясь на «Матч ТВ».

Напомним, что матч Финляндия - Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало игры - в 16:00 по московскому времени.