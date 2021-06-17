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17 июня 09:46
автор: Степан Шереметьев

Роуз перешел из «Тоттенхэма» в «Уотфорд»

Защитник пополнит «шершней» на правах свободного агента.

Англичанин Дэнни Роуз перешел из «Тоттенхэма» в «Уотфорд». Об этом сообщает пресс-служба «шершней».

Отмечается, что контракт с 30-летним футболистом рассчитан на два года.

Напомним, Роуз выступал за «Тоттенхэм» с 2007 года. В 2009 году был отдан «Уотфорду» в аренду. За это время также успел также поиграть за «Петерборо», «Бристоль Сити», «Сандерленд» и «Ньюкасл» (все - аренда).

Добавим, что в прошлом сезоне «шпоры» не включили защитника в заявку на сезон, и защитник играл за резервную команду.

источник: ФК «Уотфорд»
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