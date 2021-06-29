Бибрас Натхо: Когда Вернблум терял контроль, мог быть по-настоящему сумасшедшим

Экс-игрок московского ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Понтусе Вернблуме.

«Четыре года мы дружили в ЦСКА, и я рад, что мы познакомились и провели это время вместе. Я помню, как он на сборах отправлял Наира Тикнизяна работать в супермаркете со словами: «Ты на поле ничего не умеешь, так что лучше смени профессию». Понтус очень эмоциональный. Когда он терял контроль, мог быть по-настоящему сумасшедшим! Но отходил уже через пару часов. На эмоциях можно сказать многое», - приводит слова футболиста Sport24.

Напомним, что Натхо выступал за красно-синих с 2014 по 2018 год. Всего он провел за команду 142 матча, забил 28 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе ЦСКА израильтянин становился чемпионом России в 2016 году.

Вернблум играл за армейцев в период 2012-2018 гг. Швед является трехкратным победителем РПЛ.