Генеральный директор «Ахмата» рассказал о трансферных планах клуба

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о трансферных планах клуба на это межсезонье.

«В трансферный период тема переходов всегда актуальна. Как известно, команда пополнилась несколькими футболистами. Селекционный период не завершается никогда. Поэтому, конечно же, мы смотрим, изучаем различные варианты. Называть фамилии потенциальных новичков сейчас нет смысла. Но работа в этом направлении ведется. Если все сложится, минимум два новичка появятся в команде до завершения летних сборов», - приводит слова Айдамирова пресс-служба грозненского клуба.

Новый сезон в России стартует матчем за Суперкубок страны между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом». Встреча состоится 17 июля в Калининграде.

Проведение первого тура РПЛ запланировано на 23 июля. В стартовой игре «Ахмат» встретится с самарскими «Крыльями Советов».