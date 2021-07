Несколько фанатов прорвались через защитные ограждения на стадионе «Уэмбли» перед финалом Евро-2020

Около ста фанатов прорвались через защитные ограждения на стадионе «Уэмбли» в Лондоне перед финалом чемпионата Европы-2020 между сборными Англии и Италии.

Как сообщает телеканал Sky News, сотрудники арены и охрана не смогли сдержать болельщиков. »Уэмбли» временно закрыли, но после открытия то другая толпа ворвалась на него.

Fans without tickets to the #EURO2020 Final are trying to force their way in.



(🎥: @RaveFootage) pic.twitter.com/QyO4rrVL2Z