Долг «Нижнего Новгорода» перед игрокам за прошлый сезон составляет 120 миллионов рублей

Новичок РПЛ «Нижний Новгород» имеет большой долг перед футболистами за прошлый сезон.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, суммарно игрокам должны 120 миллионов рублей заработной платы. Минувший сезон «Нижний Новгород» проводил в Футбольной национальной лиге.

Ранее стало известно, что из областного бюджета клубу будет выделено чуть более 300 млн рублей для участия в своем дебютном сезоне в РПЛ. Генерального спонсора «Нижний Новгород» до сих пор не имеет. В клубе убеждены, что бюджет на один сезон должен быть не менее одного миллиарда рублей.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что федеральные власти добиваются того, чтобы вообще исключить бюджетное финансирование для профессиональных команд.