Алексей Березуцкий раскрыл, в какой футбол будет играть ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, в какой футбол будут играть «красно-синие» в сезоне 2021/2022.

«Если честно, мне нравятся «Аталанта», «Реал Мадрид», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Я не шучу, они все мне очень нравятся, но мы постараемся сыграть в тот футбол, в который должен играть ЦСКА. Футбол, который позволяет нам играть с учетом множества других нюансов. Естественно, мы постараемся сыграть в атакующий футбол. И мне очень нравятся «Аталанта» и другие клубы», - сказал Березуцкий в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, в марте этого года ЦСКА возглавил Ивица Олич, сменивший главного тренера Виктора Гончаренко, впоследствии уехавшего в Краснодар. По окончании сезона хорватский специалист покинул клуб. Исполняющим обязанности был назначен 39-летний экс-футболист «красно-синих» Алексей Березуцкий.