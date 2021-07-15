Хозин продолжит карьеру в карагандинском «Шахтере»

Защитник «Чайки» из Ростовской области Владимир Хозин продолжить карьеру в карагандинском «Шахтере».

По информации «Метарейтинг Казахстан», переход состоится благодаря совместной работе 32-летнего футболиста и наставника «горняков» Магомеда Адиева в клубе из Песчанокопского. Хозин ранее выступал за «Крыльев Советов», «Урал» и «Торпедо».

Отмечается, что ранее карагандинский клуб пополнили голкипер Игорь Трофимец, защитники Абдель Азиз Ламанж, Дэвид Мавутор, Павел Назаренко, полузащитник Эдин Рустемович и форвард Оралхан Омиртаев.

Добавим, что по решению РФС «Чайка» была переведена в ФНЛ из-за участия в договорных матчах.