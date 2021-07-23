Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» смогут посетить 500 зрителей

«Крыльев Советов» опубликовал заявление относительно допуска болельщиков на трибуны матча первого тура РПЛ против «Ахмата».

Как сообщает официальный сайт самарского клуба, наблюдать за игрой против грозненской команды смогут не более 500 зрителей. Эта мера принята в соответствии с требованием регионального управления Роспотребнадзора. Отмечается, что преимущество при входе на стадион будет отдаваться владельцам абонементов. Они получили QR-код о вакцинации. Также матч смогут посмотреть те, кто купил билеты в сектор COVID-free.

Кроме того, все билеты, купленные на встречу против грозненцев, будут действительны на игру пятого тура с «Сочи».

Начало матча «Крылья Советов» - «Ахмат» в 19:00 по московскому времени.