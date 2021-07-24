Максименко проводит 100-й матч за «Спартак»

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко проводит юбилейный матч за красно-белых.

Как сообщает RT, гостевая игра с казанским «Рубином» стала для голкипера 100-й в футболке столичной команды. Максименко дебютировал за основной состав «Спартака» 25 октября 2017 года в матче 1/8 финала Кубка России против «Спартака-Нальчика» (5:2).

В предыдущих 99 встречах голкипер пропустил 121 мяч.

Добавим, что Максименко является чемпионом Европы-2015 среди юношеских команд (до 17 лет).