«Ювентус» подписал новый контракт с Кьеллини

Чемпион Европы Джорджо Кьеллини подписал новое соглашение с «Ювентусом».

Как сообщает пресс-служба туринского клуба, новый контракт с 36-летним футболистом рассчитан до лета 2023 года. Ранее в СМИ появилась информация, что Кьеллини будет зарабатывать по новому соглашению два с половиной миллиона евро в год плюс бонусы.

Добавим, что в составе «Ювентуса» защитник стал девять раз выигрывал чемпионат Италии.

В минувшем сезоне Кьеллини провел за клуб всего 17 матчей.

В составе сборной Италии Джорджо выиграл Евро-2020.