Роспотребнадзор направил в суд дела против стадиона в Калининграде и РПЛ после матча за Суперкубок

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области направило в суд иски в отношении стадиона «Калининград» и российской премьер-Лиги.

Как сообщает ТАСС, организация и арена обвиняются в нарушениях санитарно-эпидемических норм в период коронавирусных ограничений при проведении матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» (3:0).

Юридическим лицам за такие нарушения грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей, стадион могут закрыть на срок до трех месяцев. Материалы дела направили на рассмотрение в Московский районный суд Калининграда.

Напомним, что на матче за Суперкубок присутствовали 16,5 тысяч зрителей. После этого число болельщиков, которым можно посещать игры калининградской «Балтики» сократили до 500 человек.