«ПСЖ» намерен удержать Мбаппе после подписания контракта с Месси

По информации, опубликованной в твиттере BeFoot, руководство «ПСЖ» уверено, что с подписанием Лионеля Месси смогут удержать Килиана Мбаппе.

Как отмечается, «ПСЖ» может подать заявление в организацию, ответственную за мониторинг и контроль счетов профессиональной ассоциации футбольных клубов Франции (DNCG) и воспользоваться послаблениями в финансовом фэйр-плей, получив поддержку со стороны государства.

Ранее в Европейскую комиссию была подана жалоба о том, что возможный контракт Месси с «Пари Сен-Жермен» нарушает финансовый фэйр-плей. Жалобу подготовила фирма Barca Social Хуана Бранко. Истец требует заблокировать вероятный трансфер Месси в Париж.