«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Захаряну

Российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян заинтересовал еще один иностранный клуб.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», увидеть в своем составе 18-летнего футболиста хочет лондонский «Челси». Отмечается, что английский клуб внимательно следит за развитием карьеры Захаряна.
Ранее сообщалось о заинтересованности к хавбеку со стороны немецкого «Лейпцига».
Напомним, что Захарян выступает за «Динамо» с ноября 2020 года. Его соглашение с московским клубом действует до июля 2024-го.
В текущем сезоне чемпионата России Арсен провел три матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.