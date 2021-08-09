«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Захаряну

Российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян заинтересовал еще один иностранный клуб.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», увидеть в своем составе 18-летнего футболиста хочет лондонский «Челси». Отмечается, что английский клуб внимательно следит за развитием карьеры Захаряна.

Ранее сообщалось о заинтересованности к хавбеку со стороны немецкого «Лейпцига».

Напомним, что Захарян выступает за «Динамо» с ноября 2020 года. Его соглашение с московским клубом действует до июля 2024-го.

В текущем сезоне чемпионата России Арсен провел три матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.