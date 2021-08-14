«Реал» – о возможном переходе в АПЛ: Это полная ложь

Пресс-служба «Реала» опубликовала заявление после появившейся в СМИ информации о том, что клуб рассматривает возможность выхода из чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что мадридская команда не согласна с политикой нынешнего президента ла лиги Хавьера Тебаса и готова изучить вопрос с переходом в состав АПЛ, серии А и бундеслиги.

– Относительно информации, в которой говорится о возможном переходе клуба в АПЛ, «Реал» намерен сообщить: это полная ложь, а в равной степени и абсурд. Главной целью подобных новостей является попытка помешать команде в ежедневной работе, – говорится в заявлении.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал», занял второе место в турнирной таблице, набрав 84 очка.