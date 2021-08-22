Дубль Гнабри помог «Баварии» одержать первую победу в текущем сезоне бундеслиги

Футболисты «Баварии» переиграли «Кельн» в домашнем матче 2-го тура бундеслиги со счетом 3:2.

В составе хозяев поля голами отметились Роберт Левандовски (50-я минута), Серж Гнабри (58, 71), у гостей отличились Антони Модест (60) и Марк Ут (62).

После этой встречи «Бавария» набрала четыре очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Кельн», имея в активе три очка, расположился на восьмой строчке.

В следующем туре «Бавария» дома сыграет против «Герты», а «Кельн» на своем поле встретится с «Бохумом».

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