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25 августа 16:18

Юрий Семин: Отмена лимита не вернет российским игрокам мотивацию и не выведет их из зоны комфорта

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин считает стереотипом, что после отмены лимита на легионеров российские футболисты поедут за границу и станут пробиваться там.

- Еще один стереотип, который не имеет никакого отношения к действительности, - то, что, если отменить лимит, все российские футболисты поедут за границу и станут пробиваться там. Выйдут, как теперь модно выражаться, из зоны комфорта и обретут настоящую мотивацию.

Господи, да кто их там возьмет, если они здесь ведущим клубам не подходят? Кому они там нужны? Там что, своих не хватает…

Из топ-команд РПЛ еще можно куда-то уехать, но представить, что из коллективов нижней части таблицы многие будут интересны даже в высших дивизионах Чехии или Польши, не говоря об Австрии или Бельгии, значит сильно наш нынешний уровень переоценить, - приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Ранее наставник ростовской команды, комментируя возможную отмену лимита на легионеров в российской премьер-лиге, отметил, что в этом случае у молодых футболистов не будет шансов пробиться в основу команд, так как, покупая за серьезные деньги легионера, клуб заведомо дает ему преимущество.

Напомним, что 23 августа представители команд провели совещание, на котором обсуждались проекты реформ, которые предложил РФС. Организация сообщила, что голосование клубов чемпионата России по изменению формата соревнований и лимита на легионеров состоится на общем собрании 31 августа.

источник: «Спорт-Экспресс»
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