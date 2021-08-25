Юрий Семин: Отмена лимита не вернет российским игрокам мотивацию и не выведет их из зоны комфорта

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин считает стереотипом, что после отмены лимита на легионеров российские футболисты поедут за границу и станут пробиваться там.

- Еще один стереотип, который не имеет никакого отношения к действительности, - то, что, если отменить лимит, все российские футболисты поедут за границу и станут пробиваться там. Выйдут, как теперь модно выражаться, из зоны комфорта и обретут настоящую мотивацию.

Господи, да кто их там возьмет, если они здесь ведущим клубам не подходят? Кому они там нужны? Там что, своих не хватает…

Из топ-команд РПЛ еще можно куда-то уехать, но представить, что из коллективов нижней части таблицы многие будут интересны даже в высших дивизионах Чехии или Польши, не говоря об Австрии или Бельгии, значит сильно наш нынешний уровень переоценить, - приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Ранее наставник ростовской команды, комментируя возможную отмену лимита на легионеров в российской премьер-лиге, отметил, что в этом случае у молодых футболистов не будет шансов пробиться в основу команд, так как, покупая за серьезные деньги легионера, клуб заведомо дает ему преимущество.