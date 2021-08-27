«Манчестер Юнайтед» вновь заинтересован в возвращении Роналду

По информации журналиста Фабрицио Романо, со вчерашнего вечера руководство «манкунианцев» поддерживает прямой контакт с агентом португальского нападающего Хорхе Мендешем по поводу возвращения в команду Криштиану Роналду.

Как отмечает журналист, в совете директоров обсуждают сумму сделки (потенциальную зарплату португальца, а также выплаты «Ювентусу» за трансфер).

В пятницу главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, комментируя информацию о том, что Роналду покинул «Ювентус», заявил, что в клубе всегда будут рады возвращению португальского нападающего.

Ранее стало известно, что португальский нападающий попрощался с партнерами по «Ювентусу» и забрал вещи из клубной раздевалки.

Напомним, что Роналду защищал цвета «Ювентуса» с июля 2018 года. За это время он отыграл за итальянскую команду 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи. Действующий контракт нападающего с туринцами истекает 30 июня 2022 года.