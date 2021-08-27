«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» за трансфер Роналду 25 миллионов евро

Криштиану Роналду приближается к сенсационному возвращению на «Олд Траффорд» после того, как «Манчестер Юнайтед» официально обратился к «Ювентусу», чтобы оформить трансфер португальца.

По информации The Guardian, ожидается, что 36-летний нападающий подпишет с «манкунианцами» соглашение на следующие два сезона.

Ранее Оле-Гуннар Сульшер признал, что он будет приветствовать возвращение «легенды» клуба.

Напомним, что до утра пятницы «Манчестер Сити» казался наиболее вероятным клубом для пятикратного обладателя «Золотого мяча». Но после 48 часов, в ходе которых агент Роналду Жорже Мендеш вел переговоры с представителями «Ювентуса» в Турине по поводу возможного переезда форварда на стадион «Этихад», «горожане» заявили, что более не заинтересованы в трансфере португальского нападающего.