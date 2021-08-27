«Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении Роналду

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о том, что клуб достиг соглашения с «Ювентусом» о переходе нападающего Криштиану Роналду.

Официально форвард подпишет соглашение с клубом после согласования личного контракта, получения им визы и прохождения успешного медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что 36-летний португалец достиг договоренности с английским клубом о двухлетнем соглашении с зарплатой в 30 миллионов евро за сезон.

Напомним, Роналду ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи за «красных дьяволов» и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.