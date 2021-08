Азмун согласовал с «Лионом» условия личного контракта до 2026 года

Форвард «Зенита» Сердар Азмун согласовал с «Лионом» условия личного соглашения.

По информации журналиста Николы Скиры, контракт между французским клубом и иранским нападающим будет подписан до лета 2026 года.

Напомним, ранее L'Equipe сообщила, что переговоры между представителями Азмуна, «Зенита» и «Лиона» находятся на финальной стадии, а сумма сделки по трансферу 26-летнего футболиста оценивается в 15 миллионов евро без учета бонусов.

Азмун перешел в «Зенит» зимой 2019 года из «Рубина» за 12 миллионов евро. С тех пор иранский нападающий провел за команду из Санкт-Петербурга 90 матчей и записал на свой счет 58 забитых мячей и 20 голевых передач.

Добавим, что действующий контракт Азмуна с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года, а портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость Азмуна в 25 миллионов евро.

