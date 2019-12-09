Мировой спорт без России, футбол без болельщиков. Главное – в аудиоподкасте от Николая Яременко - Советский спорт
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09 декабря 2019 01:42ФутболЯременко Николай

Мировой спорт без России, футбол без болельщиков. Главное – в аудиоподкасте от Николая Яременко

Итак, что случится в Лозанне? И – что же будет с родиной и нами? Болельщики на футбольных трибунах продемонстрировали способность к решительным и совместным действиям. Как это произошло и что может за этим последовать? Очередной подкаст главного редактора «Советского спорта» Николая Яременко. Слушаем настоящее спортивное радио от «Советского спорта»!

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