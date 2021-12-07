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Футболисты КФУ защитили титул чемпионов НСФЛ

С 30 ноября по 5 декабря в Евпатории на базе СК «Арена-Крым» состоялся финальный межрегиональный турнир группы «А» Высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2021 года. Второй раз подряд победителем стала сборная Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского из Симферополя.
Футболисты КФУ защитили титул чемпионов НСФЛ
07 декабря 2021 13:34

В соревнованиях группы «А» приняли участие 16 футбольных команд следующих учебных заведений: Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону), Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова (Нальчик), Кубанский государственный университет (Краснодар), Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского (Симферополь), Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (Москва), Смоленская государственная академия физической культуры спорта и туризма, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Севастопольский государственный университет, Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Владикавказ), Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологии и дизайна, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург), Чеченский государственный университет (Грозный) и Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону).

С абсолютным рекордом в 15 побед из 15 возможных сборная КФУ подтвердила звание сильнейшей студенческой команды страны. Крымчане обеспечили золотые медали за два тура до конца, а в последний игровой день, обыграв КубГУ, лишили кубанцев второго места. Трёхкратные чемпионы НСФЛ кубанцы завоевали бронзу, а серебро после трёх побед в концовке досталось СГУС. Следом за тройкой призёров идут две ростовские команды: впервые в истории сборная ДГТУ обогнала соперников из ЮФУ.

Не менее увлекательной выдалась борьба за выживание. Сразу 6 команд перед финальным туром могли оказаться в зоне прямого вылета. Первыми в группу «А» отправились футболисты КБГУ, потерпевшие 3 поражения, в том числе от прямых конкурентов из Политеха. Петербуржцы отсрочили прямой вылет, но победа РЭУ на ОрёлГУ в заключительный игровой день опустила СПбПУ на 15 позицию. Москвичи, орловчане, а также сборные УрФУ и ТГУ сыграют в переходных матчах за право остаться в группе «А» с лучшими командами группы «Б».

Седьмой сезон НСФЛ стал самым масштабным в истории лиги: в трёх группах Высшего дивизиона в регулярном формате приняли участие 39 команд, которые сыграли в общей сложности 282 матча.

Индивидуальные награды группы «А»:

Лучший вратарь – Даниил Фролкин (ДГТУ)

Лучший защитник – Зеки Алиев (КФУ)

Лучший полузащитник – Максим Новиков (СГУС)

Лучший нападающий – Дауд Губчикаев (ЧГУ)

Лучший бомбардир – Джонатан Окоронкво (КубГУ)

Лучший игрок – Длявер Нуридинов (КФУ)

Лучший тренер – Александр Новиков (СГУС)

источник: «Советский спорт»
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