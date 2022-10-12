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Кубанские студенты лидируют по итогам третьего этапа НСФЛ

Завершился третий этап сезона-2022 в Высшем дивизионе Национальной студенческой футбольной лиги. В течение месяца турниры прошли в Ессентуках, Санкт-Петербурге и Москве. «Советский спорт» на протяжении многих лет является официальным информационным партнёром НСФЛ.
Кубанские студенты лидируют по итогам третьего этапа НСФЛ
12 октября 2022 12:49

В элитной группе «А» после летней паузы продолжает сохраняться двоевластие: без потери очков идут сборные КубГУ (Краснодар) и КФУ (Симферополь). По дополнительным показателям впереди кубанские студенты – на турнире в Ессентуках подопечные Алексея Герасименко выиграли три матча с общим счётом 15:2. Наибольшее сопротивление крымчанам оказали футболисты ОрёлГУ: симферопольцы добились минимальной победы в добавленное время.

На третьей позиции закрепилась сборная РУС «ГЦОЛИФК» (Москва), несмотря на потерю очков в одном из матчей домашнего тура. Преимущество «физкультурников» перед преследователями – ДГТУ (Ростов-на-Дону) и ЧГУ (Грозный) – составляет 5 очков. После неудачного старта сезона в борьбу включилась другая ростовская команда – ЮФУ, набравшая в первом осеннем турнире девять очков. Во второй восьмёрке также сохраняется плотность: между идущем на 9 месте ТГУ (Тамбов) и расположившемся на 15 позиции УрФУ (Екатеринбург) разница в 6 очков.

Вторую по силе группу Высшего дивизиона возглавляет другой коллектив из Краснодара – КГУФКСТ. Кубанцы идут без потерь, в Ессентуках выиграли в «краснодарском дерби» у КубГАУ, а разница мячей после 9 матчей составляет +36. Главный преследователь лидера ПИУ (Саратов) на старте осеннего этапа сезона потерял очки, упустив победу в матче против РЭУ (Москва), имея преимущество в два мяча. Плехановцы поднялись на третью позицию, заработав на турнире в Санкт-Петербурге 7 очков: москвичи идут без поражений.

Лучше всех летнюю паузу провели сборные РИНХ (Ростов-на-Дону) и ДГТУ (Махачкала) – обе команды заработали по 9 очков, что стало их лучшим результатом в рамках одного межрегионального турнира. Ростовчане включились в борьбу за медали, а махачкалинцы поднялись с последнего места группы «Б» сразу на десятое. Дебютную победу в НСФЛ одержали футболисты МГУ (Саранск).

Лидерами группы «В» стали студенты ЛГУ им. Даля (Луганск): луганчане дважды обыграли в «донбасском дерби» соседей из АМВД ДНР (Донецк), но успели и впервые в сезоне проиграть – обидчиком выступила сборная ЮРГПУ (Новочеркасск). Новочеркассцы довели беспроигрышную серию до 7 матчей и поднялись на третье место, отставая от гвардейцев из ДНР на два очка. Дебютом в НСФЛ отметилась сборная МГТУ им. Баумана (Москва), набравшая в 6 матчах 8 очков. А вот футболисты СВФУ (Якутск) свой первый сезон в лиге уже завершили: 2 очка и 7 место.

Также в Ессентуках состоялся первый из двух турниров группы «Г»: в соревнованиях НСФЛ дебютировала команда ДонГТИ из Алчевска, а на первое место с 9 очками вышла вторая команда СевГУ (Севастополь).

В гонке бомбардиров группы «А» троевластие – по 8 мячей у Дмитрия Иванова (КФУ), Ильи Предеуса (РУС «ГЦОЛИФК») и Никиты Скуридина (КубГУ). В группе «Б» единоличным лидером является форвард СПбГУ Евгений Ерошенков (9 голов), а в группе «В» - нападающий АМВД ДНР Алексей Мишин (11 голов).

Соревнования Высшего дивизиона НСФЛ в группах «А» и «Б» проводятся в пять этапов, каждый из них состоит из четырёх межрегиональных турниров. В одном турнире принимают участие четыре команды, которые в течение трёх дней играют друг с другом, а результаты идут в общую турнирную таблицу. В группе «В» сезон состоит из семи межрегиональных турниров.

источник: «Советский спорт»
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Кубанские студенты лидируют по итогам третьего этапа НСФЛ
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Завершился третий этап сезона-2022 в Высшем дивизионе Национальной студенческой футбольной лиги. В течение месяца турниры прошли в Ессентуках, Санкт-Петербурге и Москве. «Советский спорт» на протяжении многих лет является официальным информационным партнёром НСФЛ.
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