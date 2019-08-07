На склонах кластера «Сопка» стартует строительство трамплинов

На прошедшей неделе был подписан контракт между Управлением капитального строительства и ООО «Красстройкомплекс». К работам подрядчик уже приступил, на объекте ведутся подготовительные земляные работы. Ранее на территории Николаевской сопки был расположен комплекс трамплинов К-20, К-31, К-56, К-90, К-120, который был демонтирован в связи со строительством объектов к соревнованиям Зимней универсиады-2019. Для возобновления тренировочного процесса было принято решение о строительстве трех новых трамплинов. Проектировщиком объектов выступил АО «Гражданпроект». Трамплин HS-20 будет построен в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни». Для строительства объекта выделены средства из федерального (20,6 млн рублей) и краевого (16,2 млн рублей) бюджетов. Трамплин HS-20 предназначен для начального этапа спортивной подготовки по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Здесь юные спортсмены будут отрабатывать основы техники по виду спорта. Объект будет использоваться для выполнения контрольных нормативов в целях присвоения юношеских спортивных разрядов и III спортивного взрослого разряда. Конструкция трамплина делится на две функциональные части: верхняя часть – гора разгона, нижняя часть – гора приземления. HS-20 способен принять до 40 спортсменов единовременно. Трамплин HS-40 будет построен на средства краевого бюджета, заявленная стоимость строительства объекта – 34,7 млн рублей. HS-40 будет использоваться для закрепления основ техники по виду спорта на 1-3 годы подготовки спортсменов. Как и HS- 20, он будет использоваться для присвоения юношеских спортивных разрядов и III спортивного взрослого разряда. Трамплин представляет собой спортивное сооружение, состоящее из опоры эстакады трамплина, конструкций горы разгона и горы приземления переходящей в зону выката. Единовременная пропускная способность объекта – 30 человек. Трамплин HS-60 также будет построен на средства краевого бюджета, стоимость строительства составила 95,7 млн рублей. HS-60 предназначен для повышения уровня технической подготовки спортсменов на 4-5 годы тренировочного процесса. Как и HS-40, трамплин HS-60 состоит из опоры эстакады трамплина, горы разгона и горы приземления переходящей в зону выката. На объекте единовременно смогут заниматься до 20 спортсменов. Общая сумма контракта на строительство трех объектов составила 167,2 млн рублей. Плановый срок окончания строительства объектов – декабрь 2019 года. После ввода в эксплуатацию и регистрации права собственности трамплины федеральную собственность Российской Федерации.
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